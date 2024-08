Napoli-Girona, Mazzocchi esce per infortunio: le prime notizie

Pasquale Mazzocchi lascia il campo durante Napoli-Girona per un problema alla caviglia. Prime indicazioni parlano di una distorsione. Gli aggiornamenti.

L’amichevole tra Napoli e Girona a Castel di Sangro si è complicata ulteriormente per gli azzurri con l’uscita dal campo di Pasquale Mazzocchi al 56′ minuto di gioco.

L’infortunio di Mazzocchi: primi aggiornamenti

Secondo quanto comunicato dal medico sociale del Napoli attraverso Decibel Bellini e Carlo Alvino, Mazzocchi avrebbe subito una distorsione alla caviglia. Il giocatore è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, non riuscendo a proseguire la partita.

Le condizioni di Mazzocchi: attesa per gli esami

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’entità dell’infortunio. Nei prossimi giorni, Mazzocchi sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare con precisione l’entità del danno e i tempi di recupero.

Preoccupazione in casa Napoli

L’infortunio di Mazzocchi aggiunge preoccupazione in casa Napoli, in una partita già complicata contro il Girona. Lo staff medico del club partenopeo monitorerà attentamente le condizioni del giocatore, sperando che l’infortunio non si riveli grave.

