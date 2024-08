Napoli-Girona 0-2: Prima sconfitta per Conte, azzurri storditi

Il Napoli di Conte cade contro il Girona. Van de Beek e Villa firmano il 2-0. Azzurri in difficoltà, urgono rinforzi in attacco prima della Coppa Italia.

Il Napoli di Antonio Conte incassa la prima sconfitta stagionale, cedendo 2-0 al Girona nell’amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro. Le reti di Van de Beek e Villa condannano gli azzurri, apparsi in difficoltà e poco brillanti.

Conte conferma la formazione, ma il Girona sorprende

Nonostante Conte abbia confermato lo stesso undici visto contro il Brest, il Napoli non è riuscito a replicare la prestazione positiva. Il Girona è partito forte, mettendo in difficoltà la difesa azzurra fin dai primi minuti.

Al 23′, un errore di Meret in fase di impostazione ha permesso a Van de Beek di sbloccare il risultato. Il Napoli non è riuscito a reagire, subendo il pressing degli spagnoli per gran parte del primo tempo.

Ripresa senza scossa, Villa chiude i giochi

Nella seconda frazione, gli azzurri non sono riusciti a cambiare marcia. Nonostante qualche occasione creata, soprattutto con Kvaratskhelia e Anguissa, il Napoli non è riuscito a trovare il pareggio. All’81’, Villa ha chiuso definitivamente i conti, sfruttando un’incertezza di Buongiorno.

Conte, c’è da lavorare: mercato e Coppa Italia all’orizzonte

“Questa sconfitta deve essere uno stimolo per migliorare”, ha dichiarato Conte nel post-partita. “Abbiamo visto che c’è ancora molto da lavorare, sia sul piano tattico che su quello della condizione fisica. Il mercato? Valuteremo con la società se intervenire, soprattutto in attacco”.

Con la Coppa Italia alle porte, il Napoli dovrà accelerare sia sul campo che sul mercato. L’assenza di una punta di peso si è fatta sentire e potrebbe spingere la dirigenza a intensificare gli sforzi per rinforzare il reparto offensivo.

