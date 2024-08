Raspadori: “Non siamo riusciti ad essere aggressivi come voleva Conte”

Giacomo Raspadori commenta la sconfitta del Napoli contro il Girona. L’attaccante azzurro analizza la prestazione e le indicazioni di Conte.

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OneFootball dopo l’amichevole tra Napoli e Girona, persa dagli azzurri per 2-0. L’attaccante del Napoli ha analizzato criticamente la prestazione della squadra.

Raspadori analizza la sconfitta contro il Girona

Raspadori ha commentato: “II Girona ha fatto un ottima gara, noi volevamo dominare la gara ma non siamo riusciti ad essere aggressivi come previsto e siamo andati in difficoltà.

Penso che ci può stare una partita venuta male. Abbiamo provato a fare ciò che chiede il mister come sempre, non fa mai piacere perdere una partita. Cercheremo di migliorare ancora seguendo le indicazioni di Conte”.

Le difficoltà del Napoli e le richieste di Conte

L’attaccante azzurro ha evidenziato come la squadra abbia faticato a mettere in pratica le indicazioni di Conte, in particolare per quanto riguarda l’aggressività in campo. Nonostante l’impegno, il Napoli non è riuscito a imporre il proprio gioco contro un Girona ben organizzato.

Raspadori guarda al futuro: “Miglioreremo seguendo Conte”

Nonostante la delusione per la sconfitta, Raspadori ha mostrato fiducia nel lavoro di Conte e nella capacità della squadra di migliorare. L’attaccante ha sottolineato l’importanza di seguire le indicazioni dell’allenatore per crescere nelle prossime uscite.

