CorrSport – Osimhen-Napoli, colpo di scena: può restare

Il Napoli non cederà Osimhen per meno di 100 milioni, anche a fine mercato. Conte valuta la sua condizione fisica. Le ultime sul futuro del nigeriano.

Un nuovo scenario si profila per il futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non ha intenzione di cedere il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, nemmeno nell’ultimo giorno di mercato.

Napoli fermo sulla valutazione di Osimhen

Il quotidiano sottolinea la posizione ferma del club azzurro: “Il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderlo pure il 30 agosto, ultimo giorno di calciomercato. Anzi: prenderà in considerazione soltanto offerte superiori a 100 milioni.”

Conte valuta la condizione di Osimhen

Il Corriere dello Sport aggiunge: “E così, alla ripresa sarà inevitabile fare delle considerazioni: sulla continuità della preparazione di Osi, inevitabilmente indietro rispetto ai compagni, e sulla gestione della storia. Gioca chi s’è allenato meglio e chi dimostra di stare bene fisicamente e mentalmente: Conte lo ha detto dal primo giorno e lo ha sempre applicato.”

Le implicazioni per il mercato del Napoli

La posizione del Napoli su Osimhen potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato in entrata. Con il passare dei giorni, l’ipotesi di una permanenza del nigeriano diventa sempre più concreta, influenzando potenzialmente altre trattative in corso.

La situazione rimane fluida, ma il Napoli sembra determinato a non cedere alle pressioni del mercato, mantenendo alta la valutazione del suo attaccante di punta.