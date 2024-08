L’Aston Villa in pressing per Lukaku, l’agente lancia l’ultimatum al Napoli -IL MATTINO

L’agente di Romelu Lukaku mette fretta al Napoli: l’Aston Villa preme. La cessione di Osimhen diventa fondamentale per l’arrivo del belga. Le ultime sul mercato azzurro.

La trattativa per portare Romelu Lukaku al Napoli si complica. L’Aston Villa si inserisce nella corsa al centravanti belga, mettendo pressione sul club partenopeo. L’agente del giocatore, Federico Pastorello, ha inviato un chiaro messaggio al Napoli: è il momento di agire.

L’ultimatum di Pastorello al Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Pastorello ha comunicato al Napoli che “farà di tutto affinché il Chelsea non dia il suo assistito all’Aston Villa, ma questo braccio di ferro non potrà durare molto a lungo”. Il messaggio è chiaro: il Napoli deve accelerare la cessione di Victor Osimhen per poter chiudere l’affare Lukaku.

Conte punta su Lukaku, ma il tempo stringe

Antonio Conte ha espresso la sua preferenza per Lukaku come sostituto di Osimhen. Tuttavia, la situazione è in stallo. Il quotidiano sottolinea che “Lukaku vuole tornare a lavorare con Conte, ma non può attendere logicamente all’infinito”.

La chiave Osimhen per sbloccare l’affare

Per concludere l’operazione Lukaku, il Napoli deve non solo cedere Osimhen, ma anche trovare un accordo con il Chelsea. La situazione è complessa e il tempo gioca contro gli azzurri, con l’Aston Villa pronto ad approfittare di eventuali tentennamenti.

Il mercato del Napoli entra così in una fase cruciale. La società dovrà muoversi rapidamente per non perdere l’opportunità di portare Lukaku in azzurro e soddisfare le richieste di Conte per rinforzare l’attacco.