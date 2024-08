Conte in ansia per Osimhen: il tecnico attende rinforzi per completare la squadra

Antonio Conte non vive serenamente la situazione Osimhen. Il tecnico del Napoli attende gli acquisti per completare la rosa in vista dell’inizio della stagione.

Antonio Conte sta vivendo con apprensione la situazione di Victor Osimhen, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico del Napoli si trova in una posizione delicata, con l’inizio della stagione alle porte e l’incertezza sul futuro del suo attaccante principale.

Conte e l’incertezza su Osimhen

Il Corriere dello Sport rivela: “Il tecnico sta costruendo e plasmando la sua squadra senza ancora avere la certezza sull’identità del centravanti, un perno fondamentale del progetto, e ovviamente non può vivere serenamente una situazione che più passano i giorni e più diventa un limite, un handicap per i piani tattici della squadra e per il programma dei rinforzi.”

La pressione del calendario

Il quotidiano sottolinea l’urgenza della situazione: “Attesi. Soprattutto considerando che tra sei giorni comincerà ufficialmente la stagione con i trentaduesimi di Coppa Italia, in agenda al Maradona contro il Modena, e che tra due settimane si andrà in scena in campionato a Verona con l’Hellas”.

Il Napoli “prigioniero” di Osimhen

La situazione di Osimhen sta influenzando pesantemente le strategie di mercato del Napoli. Il club si trova in una posizione di stallo, incapace di muoversi decisamente sul mercato in entrata finché non si risolve la questione del centravanti nigeriano.

Conte, che avrebbe preferito una risoluzione più rapida della vicenda, si trova ora a dover preparare la squadra per l’inizio della stagione senza avere certezze su un ruolo chiave del suo scacchiere tattico.

Per tutti gli aggiornamenti sulla situazione Osimhen e sulle mosse di mercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.