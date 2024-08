Napoli, mercato in stallo. Conte ha bisogno subito di Lukaku

Il Napoli di Conte ha urgente bisogno di Lukaku. La situazione Osimhen complica i piani. Il mercato azzurro bloccato a una settimana dall’inizio della stagione.

La prima sconfitta del Napoli contro il Girona ha messo in evidenza le lacune della rosa, soprattutto in attacco. Antonio Conte ha urgente bisogno di Romelu Lukaku, ma la situazione di Victor Osimhen complica i piani di mercato degli azzurri.

Lukaku: l’obiettivo primario di Conte

Conte ha indicato Lukaku come unico sostituto possibile per Osimhen. Il belga “aspetta paziente il Napoli e ha rifiutato il trasferimento all’Aston Villa”. Tuttavia, l’arrivo di Lukaku è bloccato dalla mancata cessione di Osimhen.

Il nodo Osimhen: clausola rescissoria e mercato stagnante

La “clausola rescissoria da 130 milioni di euro ha spaventato qualsiasi possibile pretendente europea. Ed anche il PSG, l’unico club che sembrava potersi avvicinare a quella quota, si è defilato.” L’unica alternativa sembra l’Arabia Saudita, ma anche lì il mercato sembra rallentare.

Conte e la gestione Osimhen

Osimhen non è mai stato convocato da Conte per le amichevoli, segnalando chiaramente che il nigeriano non rientra nei piani del tecnico a causa del mercato . Questa situazione crea un vuoto in attacco che Raspadori, Simeone e gli altri non sembrano in grado di colmare adeguatamente.

L’urgenza del Napoli: una settimana all’inizio della stagione

Con l’inizio della Coppa Italia tra una settimana, il Napoli si trova in una situazione critica. “L’acquisto di Lukaku, insomma, è una necessità ormai indifferibile per non compromettere la preparazione del nuovo Napoli.”

La dirigenza azzurra, con De Laurentiis e Manna in prima linea, deve risolvere rapidamente la situazione per dare a Conte la squadra di cui ha bisogno per affrontare la nuova stagione.