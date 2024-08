Chiesa-Napoli, porta sempre aperta! Schira: “Può diventare un’opportunità negli ultimi giorni di mercato”

Conte resta interessato al talento della Juventus Federico Chiesa: il Napoli potrebbe avere una chance nei giorni finali del mercato.

Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus, continua a essere al centro delle speculazioni di calciomercato, con il Napoli che potrebbe approfittare di un’opportunità di mercato negli ultimi giorni della finestra estiva. L’interesse di Antonio Conte per Chiesa non è un segreto e potrebbe rappresentare una svolta cruciale per il futuro del giocatore e del club partenopeo.

Chiesa al Napoli: Una possibilità da non escludere

Durante una recente intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha esplorato la possibilità di un trasferimento di Federico Chiesa al Napoli. “Chiesa-Napoli? È un nome spendibile per tutti, ma deve decidere lui cosa fare. Ha aspettative alte e cerca un top club che gioca la Champions, ma al momento non ha offerte di quel calibro”, ha dichiarato Schira.

Chiesa, attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2025, ha attirato l’interesse di Antonio Conte, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il talentuoso esterno. Secondo Schira, la possibilità che Chiesa possa trasferirsi al Napoli resta concreta, soprattutto se il trasferimento si concretizzasse negli ultimi giorni di mercato. “La porta Napoli la terrei sempre aperta. Può diventare un’opportunità negli ultimi giorni di mercato. L’Inter si sta muovendo a fari spenti, ma più per prenderlo a zero il prossimo anno, come fatto con Zielinski”, ha aggiunto il giornalista.

Movimenti e Opportunità di Mercato

Oltre al possibile arrivo di Chiesa, il Napoli è attivamente coinvolto in altre trattative di mercato. Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è nel mirino del Parma, che sta cercando di accelerare i tempi per assicurarsi il giovane talento. “In questi giorni arriverà Pederzoli a Napoli per tentare il blitz per il Parma. I gialloblù stanno sfidando il Cagliari sia per Gaetano che per Cheddira. Il fronte uscite è molto caldo, e a quel punto si andrebbe a chiudere per Gilmour”, ha rivelato Schira.

Il mercato estivo è ancora in fermento e il Napoli, come molti altri club, sta cercando di ottimizzare le sue operazioni per rinforzare la squadra. Il possibile acquisto di Federico Chiesa rappresenterebbe un grande colpo per il club partenopeo, ma molto dipenderà dagli sviluppi degli ultimi giorni di mercato.