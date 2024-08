Pedullà: “Chiesa-Juventus, è rottura: Napoli alla finestra”

Federico Chiesa verso l’addio alla Juventus. La Roma ha fatto un’offerta, Napoli e Tottenham interessate. Le ultime di Alfredo Pedullà.

Federico Chiesa vive un momento da separato in casa con la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, la situazione dell’attaccante bianconero è ormai compromessa, con Roma, Napoli e Tottenham pronte ad approfittarne.

Chiesa-Juventus: Thiago Motta certifica la rottura

Pedullà rivela: “Le parole di Thiago Motta non hanno fatto che certificare quanto era chiaro da un paio di mesi. Già a giugno, esattamente il 7 giugno, tra Chiesa e la Juventus non ci sarebbe stato futuro, a prescindere dal contratto in scadenza nel 2025.”

Roma in pole position per Chiesa

“Chiesa ha avuto una sola vera proposta, quella della Roma e sarebbe bastato un suo sì per andare a dama. Invece, ha detto no e ora siamo dentro a un mese apertissimo a qualsiasi tipo di soluzione,” spiega Pedullà. La Roma sembra essere l’unica squadra ad aver fatto un’offerta concreta finora.

Napoli e Tottenham alla finestra

Oltre alla Roma, anche Napoli e Tottenham stanno monitorando la situazione di Chiesa. Tuttavia, al momento, nessuna delle due squadre sembra aver presentato un’offerta ufficiale alla Juventus.

Il futuro di Chiesa: nessun rinnovo in vista

Pedullà sottolinea: “Ma senza rinnovo-ponte, ormai è chiaro che non ci sarebbero stati margini – anche due mesi fa – per una soluzione del genere”. La separazione tra Chiesa e la Juventus sembra ormai inevitabile.

