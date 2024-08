The Sun: “Napoli su Mateta per il dopo Osimhen”. Chi è il bomber che fa gola a Manna

Il Napoli valuta Jean-Philippe Mateta come erede di Osimhen. Scopri il profilo completo dell’attaccante del Crystal Palace: numeri, caratteristiche e potenziale.

Il Napoli guarda in Premier League per il possibile sostituto di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal The Sun, Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Ma chi è questo attaccante che sta facendo parlare di sé in Inghilterra e ora alle Olimpiadi?

Napoli su Mateta: i dettagli

Il tabloid inglese rivela che il Napoli non sta considerando solo Romelu Lukaku per l’attacco. Jean-Philippe Mateta, protagonista di una stagione eccellente con il Crystal Palace, è entrato nei radar del club partenopeo. La concorrenza non manca: il Lipsia si è già fatto avanti, ma il Crystal Palace al momento resiste, non avendo un piano per sostituire il francese.

Chi è Jean-Philippe Mateta: il profilo completo

Jean-Philippe Mateta, nato il 28 giugno 1997 a Clamart, in Francia, è un attaccante che sta vivendo la sua consacrazione con la maglia del Crystal Palace. Alto 1,92 metri, Mateta unisce una notevole presenza fisica a una tecnica sorprendentemente raffinata per un giocatore della sua statura.

La stagione 2023/2024 ha visto Mateta esplodere definitivamente: 19 reti in 39 presenze complessive, numeri che lo hanno portato all’attenzione dei grandi club europei. La sua capacità di giocare sia come prima punta che in un attacco a due lo rende un elemento versatile e prezioso per qualsiasi squadra.

Mateta è un centravanti ambidestro, abile tecnicamente e fisicamente forte, dotato di un eccellente senso del gol. Conosciuto per il suo controllo palla e il gioco aereo, è stato paragonato a Lukaku, mentre lui stesso ha dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimović.

Il “giovane Lukaku”: caratteristiche e potenziale di Mateta

Il paragone con Romelu Lukaku non è casuale. Come il belga, Mateta sa sfruttare la sua imponente struttura fisica per proteggere palla e creare spazi per i compagni. Allo stesso tempo, dimostra un’agilità inaspettata nei movimenti e una buona capacità di attaccare la profondità.

Il suo gioco aereo è naturalmente un punto di forza, ma Mateta ha dimostrato di essere letale anche nel gioco palla a terra. La sua crescita costante negli ultimi anni fa pensare che, a 26 anni, non abbia ancora raggiunto il suo picco e possa migliorare ulteriormente.

Mateta-Napoli: un investimento strategico?

Per il Napoli, l’acquisto di Mateta potrebbe rappresentare non solo una soluzione immediata per sostituire Osimhen, ma anche un investimento per il futuro. Il suo valore di mercato, attualmente stimato intorno ai 10 milioni di euro, è destinato a crescere, soprattutto se dovesse confermarsi su questi livelli.

Tuttavia, il Crystal Palace non farà sconti. Il club inglese è consapevole del potenziale del giocatore e potrebbe chiedere una cifra ben superiore al suo valore attuale, specialmente considerando le sue recenti prestazioni e l’interesse di club prestigiosi.

L’eventuale arrivo di Mateta al Napoli potrebbe portare una nuova dimensione all’attacco azzurro, offrendo a Conte un’opzione tattica diversa e potenzialmente devastante nel campionato italiano.

Per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mateta-Napoli e sulle altre mosse di mercato degli azzurri, continuate a seguire napolipiu.com.