De Laurentiis a bordo campo per Napoli-Casertana: il patron osserva Conte da vicino

Aurelio De Laurentiis segue l’amichevole Napoli-Casertana a Castel di Sangro. Presente anche il vice presidente Edoardo. Giorni cruciali per il mercato azzurro.

Aurelio De Laurentiis non perde di vista il suo Napoli. Il presidente azzurro ha assistito a bordo campo all’amichevole tra il Napoli e la Casertana, svoltasi nel ritiro di Castel di Sangro. Una presenza discreta ma significativa, che sottolinea l’importanza di questa fase di preparazione per il club partenopeo.

De Laurentiis segue da vicino il lavoro di Conte

Da qualche giorno, il patron ha scelto di seguire da vicino le sedute di Antonio Conte. De Laurentiis si posiziona su una panchina al centro del campo, a pochi metri dalla zona tecnica dell’allenatore leccese. Una scelta che evidenzia l’attenzione del presidente per il lavoro del nuovo tecnico e per la preparazione della squadra.

Giorni importanti per il mercato del Napoli

La presenza costante di De Laurentiis a Castel di Sangro coincide con un momento delicato per il mercato del Napoli. Dopo i tre acquisti di luglio e l’ingaggio di Conte, il presidente deve ora affrontare alcune situazioni spinose, prima fra tutte quella relativa a Victor Osimhen.

Il futuro dell’attaccante nigeriano resta un nodo da sciogliere, con implicazioni importanti per le strategie di mercato del club azzurro.

Anche Edoardo De Laurentiis presente in Abruzzo

Non solo Aurelio, ma anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis è presente al ritiro di Castel di Sangro. A differenza della prima parte della pre-season in Trentino, alla quale aveva scelto di non partecipare, Edoardo segue ora da vicino la preparazione della squadra in Abruzzo.

La presenza di entrambi i De Laurentiis sottolinea l’importanza di questa fase per il futuro del Napoli, sia dal punto di vista tecnico che di mercato.

