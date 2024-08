Il Napoli in relax mentre Conte si concede un’escursione in bici sul Monte Pratello (VIDEO)

Conte approfitta della pausa concessa ai calciatori per un’escursione in bici con lo staff, mantenendo alta l’energia e la concentrazione.

Rivisondoli, 5 agosto 2024 — Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha deciso di concedere un breve ma meritato periodo di relax ai suoi calciatori, dopo un’intensa sessione di allenamenti congiunti con la Casertana. Il riposo, della durata di 36 ore, è stato programmato in vista dell’imminente ultima fase del ritiro di Castel di Sangro e dell’importante match di Coppa Italia contro il Modena, fissato per sabato 10 agosto alle ore 21.15.

Nel frattempo, Antonio Conte non ha perso occasione per mantenere alto il suo impegno atletico personale. Approfittando della pausa concessa ai suoi giocatori, il tecnico del Napoli ha deciso di dedicarsi a un’escursione in bici sul Monte Pratello, a Rivisondoli. Accompagnato da alcuni membri del suo staff, Conte ha scelto di pedalare indossando l’abbigliamento ufficiale del Napoli, mostrando così il suo affetto per la squadra e il suo spirito di gruppo.

Nel video che sta facendo il giro del web, si può vedere Conte in sella a una bicicletta di colore azzurro, simbolo del Napoli, mentre affronta il percorso montano con determinazione e senza sosta. “Il motto è dobbiamo lavorare,” ha dichiarato Conte, facendo intendere come anche il relax possa essere un’opportunità per mantenere alta la forma fisica e mentale.

Guarda il video dell’escursione:

https://x.com/ElijahKyama_/status/1820447567697543382

La squadra riprenderà gli allenamenti martedì allo stadio Teofilo Patini, con una doppia sessione intensa, per prepararsi al meglio per la sfida contro il Modena.