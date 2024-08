Napoli-Modena: Il Maradona si Prepara al Sold-Out per l’Esordio di Conte

Grande entusiasmo per la prima di Conte al Maradona, con il pubblico pronto a sostenere il Napoli in Coppa Italia contro il Modena.

È una giornata di grande fermento a Fuorigrotta: la SSC Napoli ha messo in vendita i biglietti per il match di Coppa Italia contro il Modena e, a poche ore dall’apertura delle vendite, il Maradona si avvia verso il sold-out. L’attesa per la prima partita ufficiale dell’era Antonio Conte è palpabile, e i tifosi non vogliono mancare a questo storico debutto.

Folla al Maradona per l’Esordio di Conte

Alle ore 12 di oggi, la SSC Napoli ha avviato la vendita dei biglietti tramite il sito Ticketone. I prezzi variano da 5 euro per le curve inferiori a 50 euro per la Tribuna Premium. In poco tempo, sono rimaste solo poche decine di biglietti per le curve inferiori e la Tribuna Posillipo, segno che il pubblico è pronto a riempire lo stadio.

L’inizio dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha ridato entusiasmo a una piazza che ha vissuto una stagione deludente. Dopo la conquista del terzo scudetto storico, la squadra partenopea ha attraversato un anno difficile, ma l’arrivo dell’ex tecnico della Juventus e dell’Inter ha riacceso la speranza tra i tifosi.

Dettagli sulla Vendita dei Biglietti

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per Napoli-Modena:

Curve Inferiori: 5 euro

Curve Superiori: 10 euro

Distinti Inferiori: 14 euro

Distinti Superiori: 25 euro

Distinti Premium: 30 euro

Tribuna Nisida: 35 euro

Tribuna Posillipo: 45 euro

Tribuna Premium: 50 euro

Il sold-out è ormai certo, e l’entusiasmo dei tifosi è un chiaro segnale della fiducia riposta in Antonio Conte. Il Maradona sarà teatro di una serata che si preannuncia indimenticabile, con i sostenitori del Napoli pronti a vivere il debutto del loro nuovo allenatore con grande partecipazione e calore.