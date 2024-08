Orlando sul Napoli: “Situazione pesantissima, il nervosismo di Osimhen danneggia il gruppo”

L’ex calciatore analizza il clima teso in casa Napoli, suggerendo di abbassare le richieste per Osimhen e puntare su Lukaku.

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha recentemente espresso preoccupazioni circa la situazione attuale del Napoli durante un’intervista a Tmw Radio nella trasmissione “Calciomercato e Ritiri”. Il suo intervento ha offerto uno spaccato critico sulla squadra e sul contesto che la circonda.

Il Caso Osimhen e l’Influenza sul Gruppo

Secondo Orlando, la situazione che ruota attorno a Victor Osimhen è particolarmente grave: “Quanto influisce la situazione Osimhen? E’ pesantissima la situazione. Il giocatore comincia a essere nervoso, mette malumore nel gruppo e questo per un allenatore è una cosa non accettabile. Il nervosismo credo sia dovuto anche a questo”. Il noto ex calciatore ha sottolineato come il nervosismo del giocatore stia avendo un impatto negativo sul morale della squadra, un aspetto che potrebbe rivelarsi problematico per l’allenatore. Questo stato di agitazione, secondo Orlando, è un elemento che non può essere trascurato e rischia di compromettere l’intero ambiente dello spogliatoio.

In merito alla recente sconfitta del Napoli contro il Girona in amichevole, Orlando non ritiene che questo risultato debba destare eccessiva preoccupazione: “La squadra è da completare poi, è vero, comunque dell’amichevole non sarei preoccupato perché sappiamo quanto vale il calcio d’agosto. Di sicuro è un Napoli non sereno. Dovrebbe calare la richiesta per Osimhen, fossi il Napoli abbasserei un poi, chiuderei poi con Lukaku per partire subito col progetto Conte. O rischi di partire già male”.

Tuttavia, ha riconosciuto che il Napoli non sembra essere particolarmente sereno e che ci sono ancora lacune da colmare.

Proposte di Mercato: Abbassare le Richieste per Osimhen e Puntare su Lukaku

Orlando ha suggerito una possibile soluzione per il Napoli: “Dovrebbe calare la richiesta per Osimhen e considerare di chiudere rapidamente con Lukaku per avviare subito il progetto con Conte”. Secondo lui, un abbassamento del prezzo richiesto per Osimhen potrebbe facilitare una risoluzione più rapida della questione, permettendo al Napoli di concentrarsi su un progetto a lungo termine sotto la guida di Antonio Conte.