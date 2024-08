Parma in pole per Gaetano: DS atteso a Napoli. I dettagli

Il DS del Parma Pederzoli atteso a Napoli per chiudere l’affare Gaetano. Cagliari alla finestra. Si tratta anche per Cheddira. Le ultime di mercato.

Il mercato del Napoli entra nel vivo con le trattative per Gianluca Gaetano e Walid Cheddira. Il Parma sembra in vantaggio per il centrocampista, ma il Cagliari non molla la presa.

Parma-Napoli: incontro decisivo per Gaetano

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, è atteso a Napoli questa settimana per un incontro con la dirigenza azzurra. L’obiettivo è chiudere l’affare Gianluca Gaetano, su cui c’è forte anche l’interesse del Cagliari.

Marco Giordano di Radio CRC aggiunge dettagli sull’operazione: “Gianluca Gaetano al Parma: operazione vicina al closing, si sta lavorando sulla formula. Prestito con obbligo di riscatto per un’operazione da circa 10 milioni di euro.”

Cheddira: duello Parma-Cagliari e interesse dall’estero

Schira rivela inoltre che il duello tra Parma e Cagliari non si limita a Gaetano. Anche Walid Cheddira è nel mirino di entrambi i club. L’attaccante, tuttavia, sembra attirare l’interesse anche di un paio di club esteri, complicando ulteriormente lo scenario di mercato.

La settimana che si apre potrebbe essere decisiva per il futuro di entrambi i giocatori, con il Napoli pronto a valutare le offerte migliori per finalizzare le cessioni.

Per tutti gli aggiornamenti sulle trattative Gaetano e Cheddira e sul mercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.