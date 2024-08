Di Napoli boccia lo scambio Raspadori-Chiesa: “Ecco chi cederei al posto di Jack”

L’ex attaccante azzurro esprime dubbi circa un possibile scambio tra Juventus e Napoli che coinvolgerebbe Chiesa e Raspadori.

Tra i tanti rumors che circolano nel calciomercato estivo, uno in particolare ha catturato l’attenzione degli appassionati: lo scambio tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa, un possibile affare tra Napoli e Juventus. A prendere posizione su questa questione è stato Arturo Di Napoli, ex attaccante azzurro, che ha espresso le sue riserve riguardo a un’eventuale trattativa.

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, Di Napoli ha dichiarato: “Non metto in discussione il valore di Federico Chiesa, ma considero Giacomo Raspadori un calciatore molto importante per il Napoli. Non sono certo che uno scambio del genere porterebbe benefici alla squadra partenopea.”

Di Napoli ha proseguito: “Se dovessi decidere, cederei un altro giocatore anziché Raspadori. Ad esempio, se al posto di Raspadori ci fosse Matteo Politano, lo scambio potrebbe essere più fattibile.”

Federico Chiesa, reduce da una stagione difficile con la Juventus e ormai ai margini del progetto tecnico bianconero, potrebbe essere il protagonista di una trattativa per cercare di rilanciarsi. D’altra parte, Raspadori ha dimostrato il suo valore giocando titolare nelle ultime amichevoli del Napoli, sebbene in una posizione di prima punta, che non è la sua posizione naturale.

L’ipotetico scambio Raspadori-Chiesa, dunque, sembra non convincere del tutto l’ex bomber, che suggerisce un altro scenario per il mercato estivo.