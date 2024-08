Marchetti: “Il problema di Osimhen è grande, impedisce al Napoli di fare mercato. Sugli esterni…”

L’esperto di mercato analizza le difficoltà del Napoli nel completare la rosa, evidenziando il blocco causato dalla situazione di Osimhen.

Luca Marchetti, noto esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà’ per fare il punto della situazione riguardante il Napoli. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce alcune criticità che potrebbero influenzare il futuro della squadra partenopea.

Marchetti ha sottolineato che, nonostante il mercato estivo non sia concluso, ci sono problemi significativi che il Napoli deve affrontare. Il principale è rappresentato dalla situazione di Victor Osimhen, il cui caso sta rallentando le manovre sul mercato. La trattativa per l’arrivo di Romelu Lukaku sembra complicata, con difficoltà nel raggiungere un accordo tra Napoli e Chelsea e mancanza dei fondi necessari per completare l’affare.

“Conte già in silenzio stampa e ancora con il caso Osimhen? Conte è un grande acceleratore per le squadre ma può non bastare. C’è bisogno di completare la rincorsa iniziata con Conte per colmare il gap che lo scorso anno c’è stato con le altre. Il problema di Osimhen è grande, impedisce al Napoli di fare mercato. Si sta cercando di capire se si può far arrivare prima Lukaku, ma ci sono difficoltà. Non c’è ancora accordo fra Napoli e Chelsea e non ci sono quei soldi che servono per l’affare”.

La necessità di rinforzare la rosa

Inoltre, Marchetti ha evidenziato la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa. “Il mercato non è finito per il Napoli. A Conte si chiede di essere competitivo, ma servono risorse e alternative valide oltre ai titolari“, ha aggiunto l’esperto. Secondo Marchetti, il Napoli è competitivo tra i titolari, ma manca di profondità nella rosa. Questo diventa particolarmente rilevante in una stagione che vede la Juventus in fase di rivoluzione, con molti giocatori fuori e un’incertezza generale.

Le possibili uscite di giovani come Gaetano e Cajuste potrebbero aprire spazi per nuovi arrivi. In particolare, Natan è cercato da Empoli e Parma e potrebbe essere ceduto in prestito. Per quanto riguarda gli esterni, l’alternativa a Spinazzola potrebbe essere Olivera, che può essere impiegato anche nei tre dietro, mentre Di Lorenzo sarebbe supportato da Zerbin e Mazzocchi. Anche il destino di Politano e Simeone potrebbe influire sul mercato.

“Le uscite di Gaetano e Cajuste possono sbloccare qualche entrata? Sì, poi magari può uscire Natan in prestito, lo cercano Empoli e Parma. Poi vedremo cosa pensa Conte degli esterni. L’alternativa di Spinazzola è Olivera, che può essere contato anche nei tre dietro, dall’altra parte c’è Di Lorenzo con Zerbin e Mazzocchi. Poi vedremo anche davanti il destino di Politano, Simeone, ma se dovessero uscire Gaetano, Cajuste, Folorunsho, servono almeno due ingressi in mezzo al campo”.