Ultim’ora SKY: “Napoli su Lukaku senza cedere Osimhen. La richiesta del Chelsea”

Secondo Sky Sport il Napoli è pronto ad acquistare Lukaku indipendentemente da Osimhen. Chelsea fermo sulla richiesta. PSG in corsa per il nigeriano.

Sky Sport rivela un’importante mossa di mercato per il Napoli che accontenterebbe Antonio Conte. Secondo l’emittente, gli azzurri starebbero valutando l’acquisto di Romelu Lukaku indipendentemente dalla cessione di Victor Osimhen.

Napoli pronto al blitz per Lukaku

Sky Sport riporta: “Il Napoli starebbe pensando seriamente di non attendere più la cessione di Victor Osimhen, che va per le lunghe e potrebbe essere conclusa negli ultimi giorni di mercato, per acquistare subito il cartellino del calciatore belga”.

L’emittente aggiunge: “Una soluzione, questa, che converrebbe anche al Chelsea, vicino a chiudere per l’acquisto di Samu Omorodion dall’Atletico Madrid e desideroso di liberarsi dei giocatori in esubero”.

Nonostante l’interesse del Napoli, Sky Sport sottolinea: “I Blues non avrebbero ancora aperto ad uno sconto e, forti della necessità del Napoli di accontentare Antonio Conte a ridosso degli impegni di Coppa Italia e campionato, continuerebbero a chiedere 35 milioni di euro per il suo cartellino”.

La situazione Osimhen: PSG in pole

Su Osimhen, Sky Sport riferisce: “Il Paris Saint-Germain resta in prima linea, pur non dando segnali di voler alzare la sua offerta per il bomber nigeriano, che sa di piacere in Arabia Saudita, destinazione a lui meno gradita di altre, e cerca di capire se possa tornare in corsa l’Arsenal, dove che lo stesso Chelsea si è defilato per concentrarsi su altri obiettivi“.