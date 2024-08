Dall’Inghilterra: “Osimhen-Chelsea, affare in chiusura. Svelata la formula definitiva”

The Independent rivela che la trattativa Osimhen-Chelsea è vicina alla conclusione. Nell’operazione rientra Lukaku ma non in prestito.

Il quotidiano inglese The Independent ha rivelato dettagli cruciali sulla trattativa tra Victor Osimhen e il Chelsea, indicando che l’affare è prossimo alla conclusione e svelando la formula definitiva dell’operazione che coinvolge anche Romelu Lukaku.

Secondo The Independent, la trattativa per portare Osimhen al Chelsea è nelle fasi finali. Il quotidiano riporta:

“Il Chelsea è ancora in trattativa con Victor Osimhen per definire esattamente la cifra dell’ingaggio. La natura multilivello del trasferimento implica che l’operazione, che coinvolge anche Romelu Lukaku diretto al Napoli, potrebbe protrarsi fino all’ultima settimana della finestra di mercato.

Osimhen e il suo entourage stanno insistendo per ricevere i 12 milioni di euro netti l’anno. ” in più rispetto all’attuale contratto con il Napoli. Il Chelsea è disposto a essere flessibile rispetto al salary cup per una ‘star’ come il 25enne, consapevoli che ciò è necessario anche per amplificare l’appeal commerciale del club.”

The Independent svela la formula definitiva dell’operazione, chiarendo la struttura della complessa trattativa tra i due club:

“L’aspettativa attuale è che Lukaku andrà al Napoli a titolo definitivo e Osimhen sarà inizialmente un prestito. Ciò potrebbe rivelarsi conveniente, visto che il Chelsea desidera da tempo cedere Lukaku e il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, vede il belga come il suo attaccante ideale dopo aver lavorato con lui in passato.”

Il quotidiano aggiunge un dettaglio importante sulla complessità dell’affare:

“Questo è in parte il motivo per cui le trattative sono così prolungate, a causa delle ‘complesse’ negoziazioni su come strutturare il suo stipendio. L’approccio del Chelsea a tali contratti si è evoluto nel tempo in cui Clearlake Capital è stata la proprietaria di maggioranza, e la composizione degli accordi è considerata più multilivello rispetto alle clausole dei rivali.”

