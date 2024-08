Conte punta su tre calciatori “disastrosi”: La rinascita del Napoli passa dalle loro prestazioni

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è determinato a ‘trasformare’ tre azzurri in punti di forza per il suo club.

Con l’inizio della nuova stagione calcistica, tutti gli occhi sono puntati su Antonio Conte, l’allenatore del Napoli. Dopo un’annata deludente per alcuni dei suoi giocatori chiave, il tecnico è determinato a trasformare le loro prestazioni e riportare il Napoli ai vertici della Serie A. La capacità di Conte di valorizzare pienamente l’organico a sua disposizione sarà cruciale, mentre il calciomercato promette di portare nuove risorse.

Conte aspetta con impazienza novità dal calciomercato, con l’acquisto di un centravanti titolare come priorità assoluta. Romelu Lukaku è il nome più caldo per sostituire Victor Osimhen, il bomber della squadra, attualmente al centro di numerosi rumors di mercato. Al contempo, le trattative per rinforzare il centrocampo con talenti come Billy Gilmour e Marco Brescianini sembrano ben avviate, promettendo di portare freschezza e dinamismo alla mediana partenopea.

La Sfida di Rivalutare i “Disastrosi” della Scorsa Stagione

Tra le sfide più ardue per Conte, però, c’è quella di rivalutare tre calciatori che, nella scorsa stagione, hanno avuto un rendimento decisamente sotto le aspettative.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è reduce dalla peggiore annata da quando milita in Serie A. Una serie di prestazioni opache hanno sollevato dubbi sulle sue capacità di leadership, ma Conte sembra determinato a riportarlo ai livelli di eccellenza che lo hanno reso uno dei migliori terzini del campionato. Il ritorno alla forma del capitano sarà fondamentale per stabilizzare la difesa e ridare fiducia all’intera squadra.

Frank Anguissa, reduce da una stagione deludente complice anche la partecipazione alla Coppa d’Africa, dovrà ritrovare quella grinta e quel dinamismo che lo avevano contraddistinto nella sua prima stagione con il Napoli. A volte sembrava “camminare” in campo, un lontano parente del giocatore ammirato inizialmente. Conte è convinto che con una preparazione adeguata e una mentalità vincente, Anguissa possa tornare a dominare il centrocampo azzurro.

Infine, Amir Rrahmani, che con l’addio di Kim Min-jae ha perso brillantezza e lucidità, sarà un altro focus per Conte. Formava con il coreano una delle migliori coppie difensive del campionato, e il tecnico è deciso a restituirgli quella solidità e sicurezza che sembrano svanite con la partenza del compagno di reparto. Rrahmani dovrà ritrovare la concentrazione e la forma fisica per diventare nuovamente un pilastro della difesa partenopea.