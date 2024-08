SKY – Napoli, obiettivo vendere e allargare l’organico: ecco i giocatori battezzati da Conte

Il nuovo allenatore azzurro Antonio Conte definisce la rosa: obiettivo rafforzare la squadra con nuovi acquisti e cessioni strategiche.

Napoli, 6 agosto 2024 – Con l’avvicinarsi del primo impegno ufficiale della stagione, il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Modena sabato 10 agosto per la Coppa Italia. Ma la notizia che sta tenendo banco nelle ultime ore è la definizione della rosa da parte di Antonio Conte, nuovo timoniere degli azzurri. A riferirlo è stato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, durante un suo recente intervento televisivo.

L’asse Lukaku-Osimhen: una combinazione da sogno

“La società sta lavorando senza sosta per consegnare a Conte il centravanti che ha espressamente richiesto,” ha dichiarato Modugno. “L’accordo triennale con Romelu Lukaku è ormai in dirittura d’arrivo. Anche sui diritti d’immagine c’è piena intesa, e il belga è già pronto a seguire le direttive di Conte e del suo staff.”

Il giornalista ha poi aggiunto: “C’è grande determinazione nel portare Lukaku a Napoli il prima possibile, ma questo movimento deve essere gestito attentamente, considerando anche una soluzione per Victor Osimhen. La priorità è garantire che l’inserimento di Lukaku avvenga in modo armonioso e senza compromettere l’equilibrio della squadra.”

Strategia di mercato: vendere per rafforzare

Non solo acquisti, però. Per allargare l’organico, come desidera Conte, il Napoli deve anche operare in uscita. “Cheddira ha attirato l’interesse di Espanyol e Cagliari, mentre Gaetano è nel mirino del Parma. Per Cajuste si sta cercando una destinazione adeguata e Mario Rui è già fuori dai piani, con il club che cerca una nuova squadra per lui,” ha spiegato Modugno.

L’analisi di Modugno continua con un focus sui giocatori attualmente sotto osservazione di Conte. “Tra i nomi più discussi ci sono quelli di Meret e di altri titolari. Conte ha già individuato undici-dodici giocatori adatti al suo progetto, ma l’obiettivo è arrivare a una rosa di 16-17 elementi per poter competere ad alti livelli.”

Il giornalista ha concluso il suo intervento rivelando che sul taccuino di Conte ci sono anche i nomi di Billy Gilmour e David Neres, due talenti che potrebbero arricchire ulteriormente la squadra partenopea.