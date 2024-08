Clamoroso addio in casa Napoli, Meret non ha convinto Conte. Il tecnico cerca un nuovo portiere

Alex Meret in uscita dal Napoli, La Repubblica rivela le intenzioni del tecnico: Szczesny e De Gea tra i possibili sostituti.

La situazione tra i pali del Napoli potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, Alex Meret sembra destinato a lasciare il club partenopeo. Le indiscrezioni che circolano nell’ambiente azzurro trovano sempre più conferme: Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, non è convinto dal portiere friulano e cerca un’alternativa per il ruolo di numero uno.

Meret non convince Conte

La decisione sembra maturata negli ultimi giorni, con Conte che ha espresso la necessità di avere un portiere con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Meret. La Repubblica riporta: “Una novità clamorosa delle ultime ore per quanto riguarda il mercato del Napoli. Alex Meret non è più così sicuro di restare. Antonio Conte sta pensando ad un portiere con altre caratteristiche cui affidare il ruolo del titolare. Il nuovo tecnico cerca un numero uno con più doti di costruzione dal basso.”

La partenza di Meret aprirebbe scenari interessanti per il mercato del Napoli. Diversi nomi sono già stati accostati al club azzurro, con Szczesny e De Gea in cima alla lista delle preferenze. Szczesny, attualmente alla Juventus, potrebbe rappresentare una soluzione esperta e affidabile, mentre De Gea, attualmente svincolato, offrirebbe un’opzione di alto profilo senza costi di trasferimento.

Il club partenopeo sta sondando diverse possibilità per assicurarsi un portiere che possa rispondere alle esigenze tattiche di Conte. La ricerca di un numero uno con maggiori capacità di costruzione dal basso è una priorità per il nuovo tecnico, che vuole un portiere in grado di partecipare attivamente alla manovra di gioco.