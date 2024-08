SKY – Mario Rui verso l’addio, Natan corteggiato da tre squadre: Neres e Lukaku nel mirino

Mario Rui pronto a partire, interesse di Empoli, Parma e Verona per Natan. Il Napoli lavora agli arrivi di David Neres e Romelu Lukaku.

La redazione di Sky Sport ha recentemente fornito importanti aggiornamenti riguardo le mosse di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Con Antonio Conte alla guida tecnica, il club partenopeo sta valutando attentamente le proprie strategie per rafforzare la squadra e liberarsi di alcuni esuberi.

Mario Rui fuori dai piani, Natan ‘corteggiato’ in Serie A

Uno dei principali argomenti trattati è stato il futuro di Mario Rui. Secondo Sky Sport, il terzino portoghese non rientra nei piani di Conte per la prossima stagione. Il giocatore ha ottenuto qualche giorno di permesso per cercare una nuova destinazione che possa garantirgli più spazio e continuità. La sua uscita potrebbe liberare risorse importanti per nuovi acquisti.

Un altro nome caldo è quello di Natan. Il difensore brasiliano ha suscitato l’interesse di diverse squadre italiane, tra cui Empoli, Parma e Verona. Queste società stanno monitorando la situazione e potrebbero avanzare delle offerte concrete a breve.

Possibili Arrivi: Neres e Lukaku

Sul fronte degli acquisti, il Napoli sta lavorando per rinforzare l’attacco e il centrocampo. Secondo quanto riportato, c’è già il sì di David Neres del Benfica, ma manca ancora l’accordo tra i club. La trattativa è in corso e il Napoli sta valutando attentamente l’offerta per non sforare il budget disponibile.

Per il centrocampo, i nomi più gettonati sono quelli di Billy Gilmour e Marco Brescianini. Quest’ultimo avrebbe un costo di circa 12 milioni di euro. Entrambi i giocatori sono considerati ottimi rinforzi per aumentare la qualità e la profondità della rosa.

Infine, uno dei colpi più ambiziosi potrebbe essere l’acquisto di Romelu Lukaku. Il bomber belga è nel mirino di Antonio Conte, che lo ha già allenato con successo all’Inter. Tuttavia, il suo arrivo è strettamente legato alla situazione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è in attesa di un’offerta dal Paris Saint-Germain, ma finora non è arrivata nessuna proposta concreta. Il Napoli spera di riuscire a vendere Osimhen a un prezzo vantaggioso per poi puntare su Lukaku come suo sostituto.