Mario Rui fuori dal progetto tecnico di Conte, il CorSport: “Non è più in ritiro con il Napoli”

Il terzino portoghese Mario Rui non rientra nei piani di Conte e si prepara a un ritorno in patria nella sessione estiva di calciomercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata di oggi, è emerso che Mario Rui non farà più parte del Napoli. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del terzino portoghese in questa sessione di calciomercato. La notizia, riportata dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, segna una svolta significativa nella carriera del giocatore e nella strategia del Napoli per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito, Mario Rui non è rientrato con il resto della squadra nel ritiro di Rivisondoli, a Castel di Sangro, dopo il giorno e mezzo di libertà concesso dall’allenatore Antonio Conte. Questo sviluppo indica chiaramente che il terzino sinistro non rientra più nei piani tecnici del club e del mister per la stagione agonistica imminente.

Il futuro di Mario Rui sembra quindi lontano da Napoli, con il giocatore che esprime il desiderio di tornare nel suo paese natio, il Portogallo. Questo cambio di rotta era nell’aria, ma la conferma odierna ha sorpreso molti tifosi partenopei.

Dettagli sulla situazione di Mario Rui

L’assenza di Mario Rui alla sessione di allenamento odierna allo stadio Patini di Castel di Sangro è stata significativa. Il Corriere dello Sport ha evidenziato che il terzino sinistro non ha partecipato alla seduta odierna, segno tangibile della sua imminente partenza. “Oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento andata in scena sul campo dello stadio Patini”, ha riportato la testata giornalistica.

Il portoghese, che ha contribuito al terzo scudetto del Napoli, è in uscita dal club. Secondo l’accordo con la società, le parti si incontreranno nuovamente dopo la partita di Coppa Italia contro il Modena, in programma sabato, per definire i dettagli finali del trasferimento.