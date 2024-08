Sky: “Il Napoli vuole Lukaku subito, senza attendere l’addio di Osimhen”

Il Napoli valuta l’acquisto di Lukaku indipendentemente dalla cessione di Osimhen. Sky rivela la strategia di De Laurentiis. Le ultime sul mercato azzurro.

Il Napoli sta considerando una mossa audace sul mercato: acquistare Romelu Lukaku indipendentemente dal futuro di Victor Osimhen. Questa clamorosa indiscrezione arriva direttamente da Sky Sport.

Napoli, strategia Lukaku: la rivelazione di Sky

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato importanti dettagli sulla strategia del Napoli: “Il Napoli sta seriamente valutando la possibilità di portare Lukaku in rosa prima ancora della cessione di Osimhen. Il Napoli vuole dare Lukaku a Conte per iniziarci a lavorare. Il club partenopeo è consapevole che non sarà Osimhen l’attaccante per la prossima stagione.”

L’urgenza del Napoli di rinforzare il reparto offensivo, è emersa anche nelle ultime amichevoli dove la mancanza di un centravanti di peso si è fatta sentire.

La trattativa con il Chelsea: i dettagli economici

Marchetti ha anche fornito dettagli sulla trattativa con il Chelsea per Lukaku: “Il Chelsea non scende dai 35 milioni di euro, ma il Napoli arriva a 25 milioni, ADL non andrà oltre quella cifra”. Questa differenza di valutazione è ad oggi il principale ostacolo da superare per concludere l’affare.

Il futuro di Osimhen e le alternative in attacco

La decisione di puntare su Lukaku sembra confermare l’imminente partenza di Osimhen. Attualmente, le alternative in rosa come Raspadori, Cheddira e Simeone non sembrano convincere pienamente il tecnico Conte per il ruolo di centravanti titolare.

Questa mossa del Napoli potrebbe accelerare significativamente le dinamiche di mercato, sia in entrata che in uscita.

