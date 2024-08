Il Mattino: “Lukaku-Napoli, blitz a Londra per chiudere. Può arrivare prima di Verona”

Il Napoli vola a Londra per Lukaku. Il Chelsea accontenta il belga. Conte vuole l’attaccante per l’esordio in Serie A.

Il Napoli sta per sferrare l’assalto decisivo per Romelu Lukaku. Secondo Il Mattino, gli azzurri preparano una missione lampo a Londra per chiudere l’affare nelle prossime ore, con l’obiettivo di avere l’attaccante belga a disposizione già per l’esordio in campionato contro il Verona.

Napoli accelera per Lukaku: i dettagli dell’operazione

Il Mattino riporta una svolta significativa nella strategia del Napoli: “Il Napoli vuole Lukaku e non vuole più aspettare di dar via prima Osimhen, come era nei piani originali. Una svolta, per certi versi, quasi inattesa. Ma ora Conte e De Laurentiis non possono più attendere, la punta tanto desiderata deve essere pronta per la prima in campionato, a Verona.”

Sulla trattativa, il quotidiano aggiunge: “Il Chelsea intanto ieri hanno definito l’acquisto dell’attaccante Omorodion dall’Atletico Madrid e chiede una cifra attorno ai 27 milioni di euro per il belga. Il Napoli tenterà la via del prestito oneroso. Mentre per Big Rom c’è già l’accordo per un ingaggio da 6 milioni più bonus.”

Lukaku scelta di Conte: la situazione

Il Mattino sottolinea l’importanza di Lukaku per Conte: “Lukaku al Napoli è la svolta che Conte attende da tempo perché considera la rosa non ancora competitiva per fronteggiare le migliori della serie A.”

Sul giocatore, si legge: “Il giocatore sta tenendo duro più possibile dopo che l’Aston Villa era persino pronta a pagare 35 milioni il suo cartellino, ma alla fine il Chelsea ha dovuto accontentare il giocatore che ha accettato una notevole riduzione dello stipendio.”

Per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Lukaku-Napoli e sulle prossime mosse di mercato degli azzurri, continuate a seguire napolipiu.com.