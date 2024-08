Napoli, doppio colpo: Gilmour in chiusura, Brescianini nel mirino

Il Napoli vicino a Gilmour del Brighton per 12 milioni. Conte vuole anche Brescianini del Frosinone. Le ultime sulle strategie di mercato azzurre.

Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo con due colpi importanti. Billy Gilmour è vicino alla chiusura, mentre Marco Brescianini resta un obiettivo concreto. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli delle trattative.

Gilmour-Napoli: trattativa in fase avanzata

Secondo il Corriere dello Sport, l’affare Gilmour è vicino alla conclusione: “Gilmour è l’uomo scelto dal tecnico per rinforzare il reparto, per offrire soluzioni di gioco verticale e un’alternativa vera a Lobotka. Mediano rapido, capace di garantire quell’intensità che piace a Conte nel corso di una partita, Billy è reduce dall’Europeo con la Scozia.”

Sulla trattativa, il quotidiano aggiunge: “Con il Brighton ha un contratto fino al 2026, chiave d’accesso importante per aprirgli le porte del Napoli: il club inglese ha rifiutato la prima offerta del ds Manna da 8 milioni di sterline, una decina di milioni di euro, ma il rilancio è già pronto: tra bonus e base fissa si chiuderà intorno a 12 milioni.”

“Gilmour ha già detto yes, thanks. Ha accettato il trasferimento ed è soltanto in attesa che si sblocchi il mercato in uscita per poter varcare la soglia della sua nuova squadra“, conclude il Corriere dello Sport.

Brescianini: l’altro obiettivo per il centrocampo

Il Napoli non si ferma a Gilmour e punta anche Marco Brescianini. Il Corriere dello Sport riporta: “A seguire, Marco Brescianini. Il ventiquattrenne centrocampista del Frosinone valutato 12 milioni è un pallino del ds: le cessioni di Gaetano e Folorunsho avrebbero chiuso l’incastro più velocemente, ma ora il Napoli dovrà lavorare ancora un po’ per dipingere il quadro atteso da Conte quanto prima.”

Conte preme: rinforzi urgenti per il Napoli

Il quotidiano sottolinea l’urgenza di Conte: “Meglio se in tempo per l’inizio del campionato: l’allenatore ha fretta, aspetta rinforzi, ha bisogno di altra qualità e quantità in rosa, oltre che di sistemare una volta per tutte la vicenda legata al centravanti. Ma questa è un’altra storia.”

