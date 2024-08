CorSport: “Gaetano-Parma, è fatta. Al Napoli quasi 10 milioni per Gilmour”

Il Napoli cede Gaetano al Parma per circa 10 milioni. Operazione chiave per sbloccare l’arrivo di Gilmour.



Il Napoli è pronto a chiudere la cessione di Gianluca Gaetano al Parma, operazione che porterà nelle casse del club partenopeo quasi 10 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, questa mossa è fondamentale per sbloccare l’arrivo di Billy Gilmour.

Gaetano al Parma: i dettagli dell’affare

Il Corriere dello Sport riporta: “Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Napoli, il Parma e Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, per definire il trasferimento del centrocampista classe 2000 in Emilia. Il Parma ha compiuto il sorpasso sul Cagliari: è pronto ad un investimento di 8 milioni di euro più 2 di bonus in prestito con obbligo di riscatto”.

Napoli, cessione Gaetano sblocca Gilmour

Il quotidiano sottolinea come la cessione di Gaetano sia cruciale per l’arrivo di Gilmour: “Il Napoli incasserà 8-9 milioni di euro da reinvestire per il prossimo acquisto Billy Gilmour“. Questa operazione permetterà al club di De Laurentiis di avere le risorse necessarie per chiudere l’affare con il Brighton per il centrocampista scozzese.

L’arrivo di Gilmour è fortemente voluto da Antonio Conte per rinforzare il centrocampo azzurro in vista della nuova stagione.

