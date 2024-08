Cajuste dice no al Galatasaray: due club di Premier sul centrocampista del Napoli

Jens Cajuste rifiuta il Galatasaray e punta alla Premier League. Ipswich e Brentford interessati al prestito. Le ultime sul mercato in uscita del Napoli.

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, sembra sempre più vicino all’addio. Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità sul futuro del giocatore svedese, che ha rifiutato un’offerta dal Galatasaray e spera in un trasferimento in Premier League.

Cajuste rifiuta il Galatasaray: la Premier League nel mirino

Il Corriere dello Sport riporta: “In uscita c’è anche Jens Cajuste, lo svedese acquistato un’estate fa che ha rifiutato il Galatasaray e spera di trasferirsi in Premier. Lo voleva il Leicester e poi, in prestito, lo hanno chiesto l’Ipswich e il Brentford. Si vedrà. C’è da fare, limare e costruire.”

Le opzioni per Cajuste: interesse dalla Premier League

Secondo il quotidiano, due club di Premier League hanno mostrato interesse per Cajuste. L’Ipswich Town e il Brentford avrebbero richiesto il giocatore in prestito, una formula che potrebbe facilitare l’uscita del centrocampista dal Napoli.

Il mercato in uscita del Napoli: la situazione

La possibile partenza di Cajuste si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione del centrocampo del Napoli. Il club partenopeo sta lavorando sia sul fronte delle entrate che delle uscite per consegnare a Conte una rosa competitiva per la nuova stagione.

