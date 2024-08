Zazzaroni: “Lukaku più forte di Lautaro”. Il belga vicinissimo al Napoli

Ivan Zazzaroni esalta Lukaku: ‘In Italia solo lui supera Lautaro’. Il centravanti belga a un passo dal Napoli. Conte lo attende per rivoluzionare l’attacco.

Il mercato del Napoli sembra pronto a entrare nel vivo con l’arrivo di Romelu Lukaku. Mentre la trattativa si avvicina alla conclusione, tornano d’attualità le parole di Ivan Zazzaroni sul centravanti belga.

Lukaku-Napoli: la trattativa entra nel vivo

Il Napoli sta lavorando per chiudere il colpo Lukaku con un blitz a Londra. L’attaccante belga ha già accettato uno stipendio di 6 milioni di euro più bonus pur di riabbracciare Antonio Conte, suo mentore calcistico. La sensazione è che nei prossimi giorni possa chiudersi il grande colpo per il club partenopeo.

Zazzaroni esalta Lukaku: “In Italia solo lui supera Lautaro”

In una puntata di Pressing della scorsa stagione, Ivan Zazzaroni si era sbilanciato in un paragone calcistico tra Lautaro Martinez e Lukaku: “Il toro viene poco considerato? Volete qualche nome migliore? Haaland, Mbappè, Kane e Vinicius. Che sia un grande attaccante è sicuro, che questi siano superiori è altrettanto sicuro. In Italia è il migliore, ma dopo Lukaku. Con tutto il bene che voglio a Lautaro, sia Biasin o qualcun altro sostiene che sia uno dei migliori d’Europa e sia più forte dei quattro che ho citato, viene l’ambulanza e ti porta via…”

Napoli, il mercato in attesa di Osimhen

L’arrivo di Lukaku è legato alla situazione di Victor Osimhen. La mancata cessione del nigeriano, pianificata già al momento del rinnovo dello scorso autunno, sta pesando sulle strategie di mercato del Napoli. I dirigenti partenopei stanno lavorando su più fronti per consegnare a Conte una rosa competitiva per la nuova stagione.

