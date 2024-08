Il nuovo attacco azzurro: ecco il tridente nella testa di Antonio Conte

Conte punta su Kvaratskhelia, Neres e Lukaku per rinvigorire l’attacco, mentre il club lavora per chiudere con il Benfica per il brasiliano.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha messo a punto un piano ambizioso per rinforzare il reparto offensivo della squadra partenopea. Dopo aver consolidato la difesa con innesti di alto profilo come Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, il focus del club si sposta ora sull’attacco.

Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, il nuovo tridente offensivo che Conte ha in mente è pronto a prendere forma. Il Napoli, sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis e con il lavoro del Direttore Sportivo Giovanni Manna, sta mirando a un attacco quasi completamente rinnovato rispetto alla stagione precedente.

Il quotidiano rivela che il primo obiettivo del club è un esterno offensivo capace di garantire sia gol che assist. Il nome che emerge con forza è quello di David Neres. Il 27enne brasiliano ha già dato il suo consenso, ma rimane da trovare l’accordo con il Benfica, che valuta il giocatore circa 25 milioni di euro.

Il tridente che Antonio Conte ha in mente per la stagione 2024-2025 prevede il giovane Khvicha Kvaratskhelia a sinistra, David Neres a destra, e Romelu Lukaku come centravanti. Questa combinazione di talento e forza fisica potrebbe rappresentare una delle più temibili del campionato.

Con questi potenziali innesti, il Napoli spera di tornare a competere ai vertici della Serie A e in Europa, offrendo uno spettacolo avvincente ai tifosi e riscrivendo le dinamiche del campionato.

Per ulteriori aggiornamenti sulle trattative e sull’evoluzione della squadra, continua a seguire le nostre notizie.