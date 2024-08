Mercato Napoli, Romano: “Il club azzurro vicino alla chiusura di una triplice operazione”

Il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di Brescianini, a trattare con il Brighton per Billy Gilmour e a cedere Jens Cajuste al Brentford.

Con l’inizio della stagione calcistica sempre più vicino, il Napoli è al centro delle speculazioni di mercato. Il debutto in Coppa Italia contro il Modena segna l’inizio di una nuova annata per gli azzurri, ma non è solo sul campo che la società di Aurelio De Laurentiis sta facendo rumore. Anche il mercato sta vivendo un’intensa fase di trattative, con il Direttore Sportivo Giovanni Manna impegnato a perfezionare alcune operazioni cruciali.

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha condiviso sui suoi canali social le ultime novità riguardanti le trattative del Napoli. Secondo Romano, il club partenopeo è vicino a concludere una serie di affari che potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra.

1. Marco Brescianini al Napoli: Trattativa in Fase Avanzata

Il Napoli sembra prossimo a chiudere l’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone. Romano ha confermato che l’accordo è in fase avanzata e che mancano solo alcuni dettagli per finalizzare l’operazione. Brescianini, centrocampista giovane e promettente, rappresenterebbe un potenziale rinforzo per il centrocampo del Napoli.

2. Gilmour dal Brighton: Offerta e Richiesta a Confronto

Le trattative con il Brighton per il trasferimento di Billy Gilmour sono in corso. Il club inglese ha fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro, ma il Napoli sembra ottimista riguardo alla possibilità di trovare un accordo. Gilmour, centrocampista talentuoso, potrebbe essere un’aggiunta importante per la formazione di Antonio Conte.

3. Jens Cajuste al Brentford: Un Addio Imminente

Infine, il futuro di Jens Cajuste appare sempre più lontano dal Napoli, con il giocatore pronto a trasferirsi al Brentford. La partenza di Cajuste potrebbe liberare spazio per nuovi arrivi e modificare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte.

Queste operazioni rappresentano un’importante fase di transizione per il Napoli, che mira a rafforzare il proprio organico in vista di una stagione ambiziosa. I tifosi possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti man mano che le trattative si avvicinano alla conclusione. Restate sintonizzati per le ultime novità sul calciomercato del Napoli e sull’inizio della nuova stagione calcistica.