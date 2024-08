Romano: “L’agente di Neres in Italia. Il brasiliano ha detto si al Napoli”

L’agente di David Neres è in Italia per incontrare il Napoli. Il giocatore entusiasta di poter lavorare con Antonio Conte.

NAPOLI – Mentre Antonio Conte prepara la squadra per l’esordio ufficiale contro il Modena, il mercato del Napoli entra in una fase cruciale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente di David Neres, esterno del Benfica, è arrivato in Italia per trattare con il club partenopeo.

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha rivelato su X (ex Twitter) gli ultimi sviluppi della trattativa: “L’agente di David Neres è in Italia per trattare con il Napoli e cercare di avanzare sia sul versante club che su quello del giocatore. Trattativa in corso, con Neres entusiasta del trasferimento, in attesa dell’offerta ufficiale al Benfica da parte del club azzurro.”

L’eventuale arrivo di Neres, esterno destro di ruolo, andrebbe a rinforzare un reparto già competitivo. Nel tridente offensivo di Conte, il brasiliano si troverebbe a competere principalmente con Matteo Politano e Cyril Ngonge. Tuttavia, non è da escludere che l’arrivo di Neres possa preludere a una possibile partenza di uno degli attuali esterni del Napoli durante questa sessione di mercato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra determinato a consegnare a Conte una rosa sempre più competitiva. L’interesse per Neres si inserisce in un piano di rafforzamento che mira a rendere il Napoli protagonista in serie A.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. L’arrivo dell’agente di Neres in Italia suggerisce che la trattativa potrebbe entrare presto nella sua fase decisiva, con il Napoli pronto ad assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno brasiliano.

