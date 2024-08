CorrSport: “Napoli, Conte punta Kepa per la porta: possibile arrivo con Lukaku dal Chelsea”

Il Napoli di Conte pensa a Kepa, il portiere potrebbe arrivare con Lukaku dal Chelsea. Futuro di Meret in discussione.

NAPOLI – La rivoluzione di Antonio Conte al Napoli potrebbe iniziare dalla porta. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo starebbe valutando l’acquisto di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, in una mossa che potrebbe ridisegnare il reparto dei portieri azzurri.

Il quotidiano sportivo scrive: “Spunta una nuova idea, quella che porta al nome di Kepa Arrizabalaga, 29 anni, e con un contratto fino al 2025 con il Chelsea che ha sei portieri in rosa ed è pronto a sfoltire la rosa.”

Calciomercato Napoli: Kepa potrebbe arrivare con Lukaku

L’interesse per il portiere spagnolo si intreccia con le voci su Romelu Lukaku, anch’egli in uscita dal Chelsea. Il Corriere dello Sport suggerisce la possibilità di un doppio colpo: “Kepa, che è in uscita come Lukaku, è stato già vicino al Napoli nell’estate del 2022 quando fu vicino agli azzurri che poi scelsero Navas ma alla fine rimase Meret.”

La situazione contrattuale di Alex Meret, in scadenza nel 2025, aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Il quotidiano riporta: “Adesso è pronta una vera rivoluzione da parte di Conte e ci sono anche delle riflessioni in corso sul futuro di Alex Meret con un contratto in scadenza 2025.”

L’ostacolo principale per l’arrivo di Kepa sembra essere l’ingaggio. Tuttavia, il Corriere dello Sport suggerisce una possibile soluzione: “Kepa ha un ingaggio da 6 milioni: spalmandolo su più anni, potrebbe diventare una chance per il Napoli. Anche insieme con lo stesso Meret, mica necessariamente in alternativa.”

Al momento, la situazione è ancora in fase di valutazione. “Per ora, valutazioni senza contatti,” conclude il quotidiano, lasciando intendere che la trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Se confermata, questa mossa segnerebbe l’inizio tangibile della “rivoluzione Conte” al Napoli, con il tecnico pugliese pronto a plasmare la squadra secondo la sua visione, partendo dalle fondamenta della difesa.