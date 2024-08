Napoli vicino a Neres: Manna incontra l’agente

Il Napoli intensifica i contatti per David Neres del Benfica. Offerta di 20 milioni sul tavolo. Il brasiliano potrebbe precedere Brescianini in azzurro.

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nel vivo. David Neres del Benfica è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, mentre si delineano i tempi per l’arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone.

Calciomercato Napoli: Neres in pole, Brescianini può attendere

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa per portare Neres all’ombra del Vesuvio sta accelerando. Il giornalista portoghese Pedro Almeida ha rivelato su X: “Benfica e Napoli stanno lavorando per trovare un accordo per David Neres. Il club campano ha già inviato un’offerta ufficiale di circa 20 milioni per il giocatore brasiliano.”

A confermare l’imminenza dell’affare è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Secondo Di Marzio, domani è previsto un incontro cruciale tra la dirigenza napoletana e l’entourage del fantasista brasiliano.

Neres, classe 1997, vanta un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili del San Paolo, si è consacrato con la maglia dell’Ajax, collezionando 185 presenze e 50 gol. Il suo arrivo potrebbe portare creatività e imprevedibilità all’attacco del Napoli di Antonio Conte.

Per quanto riguarda Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone, la situazione sembra essere meno immediata. Di Marzio sottolinea che per il suo arrivo bisognerà attendere ancora qualche giorno. È probabile, quindi, che Neres possa diventare il primo dei tre nuovi acquisti per il centrocampo di Conte.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra determinato a consegnare a Conte una rosa competitiva il prima possibile. L’eventuale arrivo di Neres, seguito da quello di Brescianini, potrebbe segnare l’inizio di un mercato ambizioso per i partenopei.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore. I tifosi napoletani attendono di vedere presto Neres con la maglia azzurra al Diego Armando Maradona.