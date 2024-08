Napoli-Modena è sold out. La gara in chiaro su italia 1. Diretta streaming e formazioni della partita di Coppa Italia

Il Napoli di Conte debutta in Coppa Italia contro il Modena. Stadio esaurito e diretta TV su Italia 1 per la prima uscita ufficiale degli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al suo debutto ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. La partita, in programma oggi, sabato 10 agosto 2024, alle 21:15 allo stadio Diego Armando Maradona, segna l’inizio della nuova era azzurra sotto la guida del tecnico pugliese.

L’attesa per vedere all’opera il nuovo Napoli ha generato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, portando al sold out dello stadio.

Napoli-Modena: Probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

MODENA (4-3-3): Gagno; Idrissi, Caldada, Zaro, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli; Bozhanaj, Gliozzi, Pedro Mendes.

Dove vedere Napoli-Modena in TV e streaming

Per chi non potrà essere presente allo stadio, la partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Stadio Maradona sold out, ma con un’incognita

Nonostante il tutto esaurito, potrebbero esserci posti vuoti al Maradona. L’orario serale “lascia la possibilità di passare la giornata al mare prima di trasferirsi al Maradona“, ma essendo la partita inclusa nell’abbonamento, è probabile che alcuni tesserati non siano presenti.

L’entusiasmo è alle stelle: “Stasera Conte apre la casa nuova: c’è voglia di iniziare con il sorriso“, riportano fonti vicine alla società.



