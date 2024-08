Neres-Napoli, è fatta: Visite Mediche nei Prossimi Giorni – CorrSport

David Neres sarà presto un giocatore del Napoli. Manna pronto a regalare a Conte un giocatore di grande qualità e imprevedibilità.

Il Napoli è ad un passo da David Neres. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante brasiliano del Benfica è prossimo a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Antonio Conte.

Neres al Napoli: i dettagli dell’affare

“Il brasiliano David Neres è il quarto acquisto in pectore del Napoli”, afferma il quotidiano. “Manca un palmo così, l’esterno paulista è davvero molto vicino, al punto che la prossima settimana, e dunque nei pressi della trasferta di Verona con l’Hellas in campionato potrebbe addirittura svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2029.”

L’accordo con il giocatore sembra essere già stato raggiunto. Il Corriere dello Sport rivela che l’intesa è stata trovata “sin dall’incontro del ds Manna col suo agente mercoledì a Roma“.

Per quanto riguarda i dettagli finanziari, l’operazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. “Ora il club azzurro e il Benfica sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli: sarà un acquisto da 25 milioni più 5 di bonus“, precisa il quotidiano.

De Laurentiis accontenta Conte

Il presidente De Laurentiis ha dato il via libera all’operazione nonostante il mercato in uscita non sia ancora completato. “Il tecnico l’ha voluto e De Laurentiis lo ha sbloccato nonostante le cessioni non siano ancora tutte entrate nel vivo”, sottolinea il Corriere dello Sport.

L’arrivo di Neres potrebbe portare “fantasia, imprevedibilità, gol e assist all’attacco di Conte“, elementi che il tecnico salentino considera fondamentali per il suo progetto tattico.

Intanto, domani il Benfica farà il suo esordio nella Liga Portugal. “La prima sfida si giocherà alle 19 in trasferta contro il Famalicão a Vila Nova de Famalicão, nel distretto di Braga, e ovviamente tutti gli occhi saranno puntati su Neres. E soprattutto sull’elenco dei convocati e le scelte di Roger Schmid“, conclude il quotidiano.