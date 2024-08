Il Mattino: Ecco perchè Conte ha mandato via, Ostigard, Cajuste e Lindstroom

Conte-Napoli: il tecnico ridisegna la rosa azzurra, vuole gente affamata. Lindstrom e Ostigard, Cajuste hanno deluso il tecnico.

NAPOLI – La rivoluzione di Antonio Conte al Napoli è già in pieno svolgimento. Con le cessioni di Lindstrom e Ostigard già completate e Cajuste prossimo al trasferimento in Premier League, il nuovo corso azzurro sta prendendo forma rapidamente.

Conte-Napoli: la filosofia del tecnico si concretizza

Secondo quanto riporta Il Mattino, il nuovo allenatore azzurro sta plasmando la squadra secondo la sua visione tattica. Conte predilige calciatori che rispecchiano la sua mentalità, quelli che, come si suol dire, hanno “lo stesso sangue nelle vene“. La sua filosofia si basa su concetti chiave come fame, sostanza e grinta.

Le partenze di Lindstrom e Ostigard, insieme all’imminente cessione di Cajuste, confermano la volontà di Conte di rimodellare la rosa secondo i suoi criteri. Questi movimenti di mercato riflettono la ricerca di giocatori che possano garantire un “mestiere anche sporco, brutto e cattivo, ma tremendamente efficace”.

Conte-Napoli: i prossimi obiettivi di mercato

Con queste cessioni, il Napoli si prepara ad accogliere nuovi elementi più in linea con la visione di Conte. L’interesse per Romelu Lukaku resta vivo, rappresentando perfettamente il tipo di giocatore che il tecnico predilige: forte fisicamente, dotato di grande grinta e capace di fare un lavoro “sporco” ma efficace per la squadra.

Le prossime mosse di mercato del Napoli saranno cruciali per completare la trasformazione della squadra. I tifosi azzurri possono aspettarsi ulteriori cambiamenti, con un focus particolare su giocatori che incarnino la mentalità vincente di Conte.