“Altro che cessione”, Meret resta al Napoli, il club è al lavoro per il rinnovo: il retroscena della radio ufficiale

Meret-Napoli: la radio ufficiale smentisce le voci di cessione. Il club lavora al rinnovo del portiere. Caprile e Contini completano il reparto per la prossima stagione.

NAPOLI – Importante aggiornamento sul futuro di Alex Meret arriva dalla radio ufficiale della SSC Napoli. Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” su Radio CRC, ha fatto chiarezza sulla situazione del portiere azzurro, smentendo le voci di una possibile cessione.

Meret-Napoli: smentite le voci su altri portieri

“Le voci su Musso, Kepa, Szczesny sono assolutamente infondate,” ha affermato Chiariello. “Il portiere del Napoli è Alex Meret e con lui Elia Caprile e Nikita Contini: questi sono i tre portieri per la stagione 2024/25.” Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni su un possibile cambio tra i pali per il club partenopeo.

Meret-Napoli: si lavora al rinnovo

Chiariello ha poi rivelato un importante retroscena sul futuro di Meret: “Meret ha un contratto in scadenza, si lavorerà per rinnovarlo, ma non c’è nessuna intenzione di cambiare portiere, anche con il contratto attuale.”

Queste parole suggeriscono che il Napoli sia intenzionato a puntare a lungo termine sul portiere friulano.

Il giornalista ha sottolineato la solidità di queste informazioni: “Lo posso dire con serenità assoluta, perché ho fatto verifiche dirette.” Questa affermazione rafforza la credibilità delle notizie, considerando il ruolo di Radio CRC come emittente ufficiale del club.

Per quanto riguarda gli altri portieri, Chiariello ha menzionato la possibilità che Contini possa trovare una sistemazione in Serie B, ma ha confermato la presenza di Caprile come secondo portiere per la prossima stagione.

Queste dichiarazioni sembrano chiudere definitivamente le porte a possibili arrivi di nuovi portieri e confermano la fiducia del Napoli in Meret. I tifosi azzurri possono quindi aspettarsi di vedere il portiere difendere i pali del Maradona anche nella prossima stagione, con la prospettiva di un rinnovo contrattuale all’orizzonte.