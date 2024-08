Osimhen-Napoli, Sky: “il nigeriano lascia Castel Di sangro, due ipotesi per il futuro”

Osimhen-Napoli: il nigeriano lascia il ritiro in taxi. Sky rivela: pista PSG fredda, Arsenal e Arabia Saudita alla finestra. Il bomber non convocato per la Coppa Italia.

NAPOLI – Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti nigeriano ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro in taxi, separatamente dal resto della squadra, segnando un ulteriore passo verso l’addio.

Osimhen la scia il ritiro del Napoli

Sky Sport conferma: “Osimhen non sarà nemmeno convocato per Napoli-Modena di Coppa Italia.” Questa esclusione, unita alla mancata partecipazione alle amichevoli pre-stagionali, rafforza l’impressione che il bomber sia ormai fuori dal progetto tecnico azzurro.

Secondo l’emittente, la pista PSG per Osimhen “sembra più complicata perché i rapporti tra i club sono freddi”. Si aprono invece due nuove ipotesi: “Timidi interessi dell’Arsenal e in Arabia Saudita” per l’attaccante nigeriano.

Osimhen-Napoli: la strategia del club

La posizione del Napoli sembra chiara: “Victor Osimhen è fuori dal progetto e ora bisognerà capire cosa accadrà perché l’attaccante resta sempre colui che deve finanziare il mercato del Napoli.” Il club punta a “accontentare mister Conte, dargli Lukaku come promesso e si vuole sbloccare la situazione.”

Tuttavia, l’operazione Lukaku presenta ancora ostacoli: “Manca ancora anche l’intesa col Chelsea vista la richiesta di 35 milioni di euro degli inglesi.”