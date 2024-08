Osimhen-Chelsea, Romano: “Blues interessati, ma a una condizione”

Osimhen-Chelsea: l’esperto di mercato Fabrizio Romano rivela le condizioni per il possibile trasferimento. Il Napoli insiste per Lukaku, ma l’attaccante nigeriano non farà sconti.

NAPOLI – Nuovi sviluppi nella saga di mercato che vede protagonista Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, il Chelsea mantiene vivo l’interesse per l’attaccante del Napoli, ma la trattativa è subordinata a precise condizioni.

Osimhen-Chelsea: l’interesse persiste nonostante i nuovi acquisti

Romano afferma: “Il Chelsea potrebbe essere ancora attivo sul mercato degli attaccanti anche dopo Neto e Omorodion.” Questa dichiarazione suggerisce che i Blues non hanno ancora chiuso il capitolo relativo al reparto offensivo, nonostante i recenti acquisti.

L’esperto di mercato delinea chiaramente la posizione di Osimhen: “Osimhen ha intenzione di partire, ma non ha intenzione di ridursi lo stipendio o accettare un prestito.” Questa fermezza del giocatore potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per qualsiasi trattativa.

Osimhen-Chelsea: la condizione dei Blues

Romano rivela: “Il Chelsea è ancora interessato solo in caso di cambiamento delle condizioni dell’affare/posizione di Osimhen.” Questa affermazione suggerisce che i Blues siano disposti a muoversi per il nigeriano solo se ci saranno sviluppi favorevoli nelle condizioni della trattativa.

Un elemento chiave della situazione è l’interesse del Napoli per Romelu Lukaku. Romano sottolinea: “Il Napoli insiste per Lukaku”, suggerendo un possibile intreccio di mercato tra i due attaccanti.

La situazione Osimhen-Chelsea rimane dunque in evoluzione. L’interesse del club londinese c’è, ma è subordinato a condizioni specifiche. Il Napoli, dal canto suo, sembra orientato verso Lukaku, complicando ulteriormente lo scenario.

I tifosi del Napoli e del Chelsea attendono con ansia ulteriori sviluppi, consapevoli che le prossime mosse di mercato potrebbero ridisegnare significativamente gli attacchi di entrambe le squadre.