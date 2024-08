Lukaku-Napoli, prestito e riscatto tra un anno: Ieri vertice con il Chelsea. Filtra una notiza

Napoli e Lukaku sempre più vicini, De Laurentiis vuole regalare a Conte l’attaccante del Chelsea indipendentemente dalla cessione di Osimhen.

Il Napoli sta accelerando la sua strategia per portare Romelu Lukaku in azzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo non vuole sentirsi vincolato dalla situazione di Victor Osimhen e sta lavorando intensamente per concludere l’affare con il Chelsea.

Napoli-Lukaku: Trattativa nel Vivo

Scrive Il Mattino: “L’intesa con Romelu Lukaku è stata siglata a fine giugno, quando il Napoli e Osimhen erano sicuri che la separazione sarebbe arrivata in pochi giorni. Ora il Napoli ha rotto gli indugi, perchè Conte è impaziente: ieri c’è stato un altro vertice con il Chelsea per trovare intesa sul prezzo.

Il manager Pastorello inizia ad avere problemi, anche perché l‘Aston Villa, nonostante i no di Lukaku, non ha ancora mollato”.

Il quotidiano napoletano aggiunge ulteriori dettagli: “Conte vorrebbe Lukaku entro la prima a Verona. Dalle stanze di Castel Volturno filtra una notizia secondo la quale si può aspettare al massimo fino a Napoli-Bologna del prossimo 25 agosto ma Conte vuole lavorare con lui al più presto per includerlo nel gruppo.

Big Rom ha detto sì all’allenatore e vuole mantenere la parola. Il Napoli potrebbe strappare il prestito rinviando di un anno l’impegno economico per riscattarlo spendendo tra i 25 e i 30 milioni”.

Osimhen: PSG o Chelsea

Il Mattino si è poi soffermato sulla questione Osimhen: “L’attaccante nigeriano può andare al Paris Saint Germain negli ultimi giorni di mercato, è fondamentale la cessione di Kolo Muani per sbloccare l’impasse. Il Chelsea entrerebbe in scena solo se il Napoli accettasse il prestito e Osimhen s’abbassasse l’ingaggio, il mercato arabo non lo stuzzica”.