SKY – Colpo di scena Napoli: Lukaku e Osimhen insieme? La mossa che spiazza tutti

Il Napoli punta a Lukaku indipendentemente da Osimhen. Sky rivela: gli azzurri potrebbero ritrovarsi con entrambi i bomber. Conte spinge.

Secondo le ultimissime rivelazioni di Gianluca Di Marzio, giornalista di punta di Sky Sport, il Napoli starebbe progettando un’operazione che ha del clamoroso: portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio indipendentemente dal futuro di Victor Osimhen.

Lukaku-Napoli: Conte spinge, la società accelera

“Come raccontato nei giorni scorsi,” riporta Di Marzio, “il Napoli vorrebbe anticipare l’arrivo di Lukaku a prescindere dalla cessione di Osimhen.” Una strategia che potrebbe regalare ad Antonio Conte un attacco da sogno, con il tecnico leccese che avrebbe indicato il belga come obiettivo primario fin dall’inizio del mercato.

L’entusiasmo è palpabile anche da parte del giocatore: Lukaku “non vede l’ora di completare il trasferimento”, segno che il progetto Napoli lo attrae fortemente.

Napoli, Lukaku e Osimhen insieme?

Ma è lo scenario prospettato da Sky a far sognare i tifosi partenopei: “Il Napoli a fine mercato potrebbe quindi anche trovarsi clamorosamente con Lukaku e Osimhen in squadra.” Un’ipotesi che, se concretizzata, regalerebbe al Napoli uno degli attacchi più formidabili d’Europa.

Il nodo economico: la strategia del Napoli

Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli. Il Napoli ha una strategia chiara: “In ogni caso gli azzurri proveranno a prendere Lukaku ma solo alle loro condizioni, ovvero sui 30 milioni di euro, e non con la clausola che vuole il Chelsea di circa 43 milioni.” Una differenza non trascurabile che potrebbe richiedere abili manovre di mercato da parte della dirigenza napoletana.

Con queste premesse, il finale di mercato si preannuncia incandescente. Il Napoli è pronto a giocare le sue carte per un doppio colpo che potrebbe cambiare il volto della squadra e, potenzialmente, dell’intero campionato. I tifosi trattengono il fiato: Lukaku e Osimhen insieme sotto il Vesuvio potrebbe non essere più solo un sogno.