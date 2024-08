“Diventerai grande qui”: la promessa di Conte a Neres per portarlo al Napoli

Conte chiama Neres per convincerlo a venire al Napoli. La trattativa è avanzata, ma c’è un ostacolo inaspettato. Ecco cosa manca per chiudere il colpo.

“Vieni da noi e diventerai grande“. Con queste parole, Antonio Conte avrebbe cercato di convincere David Neres a vestire la maglia del Napoli. Una mossa audace che potrebbe segnare una svolta nel calciomercato azzurro, ma che si scontra con un ostacolo imprevisto.

Neres-Napoli: l’affare è vicino, ma c’è un intoppo

La trattativa tra il Napoli e il Benfica per David Neres è a buon punto. I 25 milioni richiesti dai portoghesi non sembrano essere il problema principale. Secondo Radio CRC, emittente partner del club partenopeo, il vero ostacolo è un altro: “La rosa è attualmente in sovrannumero e non basterebbe vendere il solo Walid Cheddira per migliorare la situazione”.

Il paradosso del Napoli: troppi giocatori per chiudere nuovi acquisti

“Il Napoli ha diciannove giocatori per diciassette posti: due sono in più e devono partire, altrimenti non si potranno concretizzare ulteriori acquisti, a partire dallo stesso Neres“, rivela Radio CRC. Un paradosso che sta bloccando le mosse di mercato degli azzurri.

Conte in prima linea: la chiamata che può cambiare tutto

Nonostante gli ostacoli, Conte non resta a guardare. Il tecnico avrebbe personalmente contattato Neres, promettendogli un futuro radioso in maglia azzurra. Una mossa che dimostra quanto il brasiliano sia centrale nel progetto del nuovo Napoli.

Cosa manca per chiudere?

La situazione è chiara: per vedere Neres in azzurro, il Napoli deve prima sfoltire la rosa. Due cessioni sono necessarie per aprire le porte al talento brasiliano. La dirigenza è al lavoro per risolvere questo puzzle di mercato e regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato.

Con Conte in pressing su Neres e la società impegnata a liberare spazio in rosa, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. I tifosi napoletani trattengono il fiato: l’arrivo di Neres potrebbe essere più vicino di quanto si pensi, ma solo se il club riuscirà a superare questo inaspettato ostacolo numerico.