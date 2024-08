“Neres diventerà un fenomeno”: Del Genio entusiasta, ma lancia l’allarme su Osimhen

Paolo Del Genio esalta Neres: ‘Tecnica e velocità da fuoriclasse’. Ma sul caso Osimhen avverte: ‘Situazione peggiore del previsto’. Le prospettive del Napoli.

Paolo Del Genio, voce autorevole del giornalismo napoletano, ha acceso i riflettori sul mercato del Napoli durante l’intervista a ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole fanno sognare i tifosi su Neres, ma gettano ombre inquietanti sulla situazione Osimhen.

Neres: il potenziale fenomeno che fa brillare gli occhi di Del Genio

“David Neres piace a tutti quelli che amano giocatori di grande tecnica e velocità,” ha esordito Del Genio, con un entusiasmo palpabile. “Diventerà un fenomeno se troverà la continuità, ha avuto qualche momento di pausa in carriera.” Il giornalista vede in Conte la chiave per sbloccare il potenziale del brasiliano: “Speriamo che Conte essendo un martello possa farlo rendere sempre al massimo, perché ha davvero dei colpi incredibili.”

Osimhen: l’ombra che oscura l’entusiasmo

Tuttavia, l’ottimismo su Neres contrasta nettamente con la preoccupazione di Del Genio per la situazione di Victor Osimhen. “Sta andando nel modo peggiore possibile,” ha ammesso il giornalista, aggiungendo: “Anche io che non ero super ottimista non ero nemmeno nel gruppetto dei super pessimisti che pensavano che a questo punto fosse tutto bloccato.”

La frustrazione di Del Genio è palpabile quando afferma: “Non si può iniziare il campionato senza la punta titolare, ogni partita assegna tre punti dalla prima giornata e quindi bisogna cercare di presentarsi con la squadra migliore.” Un monito chiaro alla società: risolvere rapidamente la questione Osimhen o rischiare di compromettere l’inizio della stagione.

Il Napoli al bivio: entusiasmo e preoccupazione

Le parole di Del Genio dipingono un Napoli in bilico tra l’entusiasmo per un potenziale colpo di mercato e l’ansia per una situazione che si trascina da troppo tempo. Da un lato, l’eccitazione per un Neres che potrebbe esplodere sotto la guida di Conte. Dall’altro, la preoccupazione per un Osimhen il cui futuro resta avvolto nell’incertezza.

L’ombra della questione Osimhen getta un’aura di incertezza sul progetto azzurro. Il tempo stringe, e il Napoli si trova di fronte a un bivio cruciale: risolvere rapidamente il rebus Osimhen per concentrarsi sui nuovi arrivi, o rischiare di iniziare la stagione con più domande che certezze?