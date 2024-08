Simeone dopo Napoli-Modena: “Vittoria importante, ma possiamo migliorare”

Giovanni Simeone analizza la vittoria del Napoli in Coppa Italia mcontro il Modena. L’attaccante promette prestazioni migliori.

Dopo la sofferta vittoria ai rigori contro il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia, Giovanni Simeone ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Mediaset. L’attaccante del Napoli ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando sia gli aspetti positivi che quelli da migliorare.

Sulla determinazione della squadra, Simeone ha dichiarato: “C‘era voglia di passare. Volevamo iniziare bene il campionato, dobbiamo portare avanti quest’energia.”

L’attaccante ha poi riconosciuto le difficoltà incontrate in fase offensiva: “Secondo me loro sono stati bravi a schermare l’attaccante con i due centrocampisti, diventava difficile entrare in area con una squadra così chiusa. Nel primo tempo abbiamo riempito poco l’area di rigore, nel secondo tempo, invece, ci siamo comportati meglio.”

Nonostante le difficoltà, Simeone ha concluso con una nota positiva: “Ci portiamo a casa questo successo ai rigori, siamo contenti”.

Le parole di Simeone riflettono la consapevolezza della squadra riguardo ai propri punti di forza e alle aree di miglioramento. Con il campionato alle porte, il Napoli avrà l’opportunità di affinare ulteriormente la propria prestazione offensiva.