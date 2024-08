Napoli-Modena, Meret: “Le mie parate sui rigori, merito del lavoro”

Il portiere del Napoli Alex Meret commenta la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il modena e commenta le voci di mercato.

Alex Meret si è rivelato l’eroe della serata nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Modena, parando due rigori decisivi e garantendo il passaggio del turno agli azzurri. Il portiere, intervistato da Mediaset Infinity dopo la partita, ha offerto interessanti spunti sulla prestazione della squadra e sul suo futuro.

Riguardo alla sua prestazione sui rigori, Meret ha sottolineato l’elemento di imprevedibilità insito in queste situazioni, pur ammettendo un certo studio preliminare sui tiratori avversari. Il portiere ha espresso soddisfazione per il contributo offerto alla squadra in un momento delicato.

“La mia freddezza sui rigori? I rigori sono sempre una lotteria. Abbiamo provato a studiare un po’ i loro tiratori ma non avevamo molto tempo. Per fortuna è andata bene, ne ho parati due e ho contributo così. Sono contento per me e la squadra, era importante passare il turno e vincere.

Interrogato sulle voci di mercato che lo riguardano, il portiere ha preferito non sbilanciarsi, ribadendo il suo impegno a dare sempre il massimo per la squadra.

“Le voci su di me in chiave mercato? Io ho sempre cercato di fare del mio meglio, abbiamo tenuto la partita in mano ma creato poche occasioni. Abbiamo controllato bene, e ora dobbiamo pensare al campionato“.

La prestazione di Meret e le sue parole post-partita offrono interessanti spunti di riflessione sul momento attuale del Napoli e sulle prospettive future, sia del portiere che della squadra nel suo complesso.