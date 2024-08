Napoli-Lukaku, offerta da 30 milioni al Chelsea. La mossa di De Laurentiis – CorrSport

Calciomercato Napoli: De Laurentiis offerta da 30 milioni per Lukaku. Il bomber belga attende il ritorno in Italia. Le ultime sulla trattativa con il Chelsea.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Con l’inizio della Serie A alle porte, De Laurentiis accelera per regalare a Conte il bomber tanto desiderato: Romelu Lukaku.

Napoli, offerta per Lukaku

Secondo La Repubblica, dopo un vertice di mercato con Conte, il presidente azzurro ha deciso di passare all’azione. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli dell’offerta del Napoli per Lukaku: “25 milioni più 5 di bonus che il Napoli ha messo sul piatto già da giorni per convincere gli inglesi a cedere il belga“.

Una mossa che potrebbe sbloccare la situazione, con il Chelsea che valuta attentamente la proposta partenopea.

La reazione di Lukaku

Mentre le società trattano, Lukaku non sta con le mani in mano. “Big Rom s’allena in disparte“, riporta il Corriere dello Sport, “aspettando quella chiamata che gli regalerebbe un enorme sorriso, che lo renderebbe felice di ritornare in Italia agli ordini del suo allenatore preferito, Antonio Conte“.

Il sogno del belga potrebbe realizzarsi presto: “Magari già in questa settimana, quella che porta all’esordio di Verona”, suggerisce il quotidiano. L’obiettivo del Napoli? “Metterlo a disposizione di Antonio Conte prima della gara del 25 agosto al Maradona contro il Bologna“.

Il tempo stringe, ma l’entusiasmo cresce. Napoli trattiene il fiato: Lukaku potrebbe essere il colpo che infiamma l’estate azzurra e lancia la sfida scudetto.