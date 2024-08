Romano: “Neres-Gilmour, Napoli pronto a chiudere in settimana. Le ultime su Lukaku”

Il Napoli accelera per chiudere due importanti operazioni di mercato e continua a trattare con il Chelsea per l’attaccante belga.

12 Agosto 2024 – Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere giorni decisivi, con il direttore sportivo Giovanni Manna che sta lavorando intensamente per assicurare due rinforzi di peso alla squadra di Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, la società partenopea è vicina a chiudere per gli acquisti di David Neres e Billy Gilmour.

David Neres e Billy Gilmour: Gli accordi sono quasi fatti

Il Napoli ha fatto un passo significativo verso l’acquisto del talento brasiliano David Neres, attualmente in forza al Benfica. Neres, esterno offensivo molto apprezzato per la sua velocità e creatività, potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Allo stesso modo, si sta finalizzando l’affare per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton, noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi.

Fabrizio Romano ha confermato che il Napoli è pronto a chiudere questa settimana gli accordi per i due giocatori. Ecco quanto riferito: “Il Napoli è pronto a chiudere questa settimana gli accordi per David Neres e Billy Gilmour. Accordo raggiunto con entrambi i giocatori e nuove offerte per concludere entrambi gli accordi con Benfica e Brighton”.

Secondo le ultime informazioni, sono stati raggiunti accordi preliminari con entrambi e le trattative con Benfica e Brighton stanno per giungere a una conclusione positiva.

Novità su Romelu Lukaku: Il Napoli non molla

Non finisce qui. Il Napoli è anche in trattative per portare Romelu Lukaku in Campania. L’attaccante belga, che ha dimostrato il suo valore in molteplici campionati europei, è un obiettivo primario per rafforzare l’attacco del Napoli. Romano ha indicato che il club partenopeo continuerà a fare pressione sul Chelsea per assicurarsi il bomber: “Il Napoli insisterà anche per l’acquisto dell’attaccante belga, seguiranno nuovi contatti con il Chelsea in questi giorni per provare a portarlo in Campania quanto prima”, ha aggiunto Romano.

Con questi potenziali acquisti, il Napoli dimostra di voler fare sul serio nella prossima stagione. L’arrivo di Neres e Gilmour rappresenterebbe un significativo potenziamento per il centrocampo e l’attacco, mentre Lukaku potrebbe rivelarsi la ciliegina sulla torta per un organico già competitivo.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste trattative e su tutte le novità del calciomercato.