La Juventus di Motta minimizza l’ennesima sconfitta: “Sono solo amichevoli”

Timothy Weah resta positivo nonostante l’ennesima delusione pre-stagionale della Juventus: “Continueremo a lavorare”.

La Juventus di Thiago Motta ha subito un’altra delusione nel precampionato, perdendo 2-0 contro l’Atletico Madrid in un incontro amichevole che non ha risparmiato critiche. Finora, i bianconeri hanno collezionato una serie di sconfitte in amichevole, tranne che contro la Juventus Next Gen.

Timothy Weah, esterno statunitense della squadra, ha cercato di mantenere alto il morale nonostante il risultato negativo. “Ho visto cose positive, specialmente nel primo tempo,” ha dichiarato Weah. “Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo durante gli allenamenti, perché la prossima partita sarà in Campionato e sarà molto più importante.”

Weah ha cercato di minimizzare l’importanza della sconfitta, etichettandola come un test amichevole. “Non siamo preoccupati per la sconfitta, dato che era solo un’amichevole pre-stagionale,” ha detto. “Io sono totalmente concentrato sul campo e sul mio contributo alla squadra. Abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo sistema di gioco, più orientato all’attacco. Credo che anche io evolverò come giocatore; è quello su cui stiamo lavorando tutti i giorni e ho un ottimo rapporto con il mister.”